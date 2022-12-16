السياسة السيبرانية على مائدة مناقشات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، قالت فيه إن المسؤولين من البلدين اجتمعوا فى واشنطن من أجل المشاورات السادسة حول السياسة الإلكترونية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مجددين تأكيدهم على الالتزام بتعزيز استقرار الفضاء الإلكترونى الدولى وتعميق التعاون الثنائى فى مجال الأمن السيبرانى.

وناقش الجانبان، حماية ومرونة البنية التحتية الحيوية، وقدموا تحديثات حول السياسات السيبرانية الوطنية لكل منهما، وتبادلوا وجهات النظر حول التعاون السيبرانى الثنائى والتطورات فى المحافل الإقليمية والدولية.

وقام المشاركون باستكشاف طرق جديدة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للترويج لإنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل وآمن وموثوق به وفضاء إلكترونى مستقر.

وأكدت الدولتان - مجددا - التزامهما بتعزيز التعاون الثنائى لمواجهة التهديدات الإلكترونية من كوريا الشمالية، بما فى ذلك جهود بيونج يانج لتوليد إيرادات من خلال الأنشطة السيبرانية الخبيثة لدعم برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصاوريخ الباليستية.

ووفقا للبيان فقد التزم الجانبان بإجراء مزيد من المناقشات حول السياسة السيبرانية على مدار عام 2023 ، الذى يصادف الذكرى السبعين لتحالف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.