العالم اليوم - قيس سعيد: تونس ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر

انتم الان تتابعون خبر قيس سعيد: تونس ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 01:23 صباحاً - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن بلاده ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر وتنأى عن سياسة المحاور.

وأضاف سعيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في قمة قادة الولايات المتحدة الأميركية وإفريقيا المنعقدة بواشنطن، أن العولمة "تدمر نفسها بنفسها ونحن لا نريد أن نكون من ضحاياها".

وأضاف: "نحن عندما نسافر إلى الخارج، نصر باستمرار على مبدأ سيادة الشعب"، مشددا على أن المسائل التونسية تتصدر الأولويات التي يجب إيجاد حلول لها على أساس مقاربة تونسية حصرية"، حسب تعبيره.

ولاحظ الرئيس سعيد أن "إيجاد حلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتم فقط من خلال الأرقام، ولا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل أي صندوق آخر".

وشدد في هذا الصدد قائلا: "لا يمكن لأي طرف أجنبي أن يفرض علينا حلوله أو بدائله الخاصة بمشاكلنا".

وتابع أن "الحلول المقترحة من الجهات الخارجية يجب، أن تأخذ قبل كل شيء، بالاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس".

وأكد سعيد أن "قرارات تونس قرارات سيادية وتنبع فقط من إرادة الشعب وتطلعاته إلى الحرية والكرامة".