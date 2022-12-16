قيس سعيد: تونس ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر وتنأى عن سياسية المحاور

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس سعيد فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، على هامش مشاركته فى قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا المنعقدة بواشنطن- أن "العولمة تدمر نفسها بنفسها ونحن لا نريد أن نكون من ضحاياها".

وتابع الرئيس التونسى : "نحن عندما نسافر إلى الخارج، نصر باستمرار على مبدأ سيادة الشعب، وأن المسائل التونسية تتصدر الأولويات التى يجب إيجاد حلول لها على أساس مقاربة تونسية حصرية".

وقال الرئيس سعيد: "إن ايجاد حلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتم فقط من خلال الأرقام، ولا من قبل صندوق النقد الدولى ولا من قبل أى صندوق آخر"، مضيفا: "لا يمكن لأى طرف أجنبى أن يفرض علينا حلوله أو بدائله الخاصة بمشاكلنا".

وشدد الرئيس التونسى على ضرورة أن تأخذ الحلول المقترحة من الجهات الخارجية، فى اعتبارها الوضع الاقتصادى والاجتماعى لتونس قبل أى شيء آخر.

وتابع الرئيس التونسى: "لا نريد حلولا من الخارج تكون مفيدة بشكل كبير للطرف الذى اقترحها بينما يظل الوضع فى تونس دون تغيير"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن علاقات تونس الخارجية تقوم على مبدأ سيادة الشعب دون دروس أو حلول متأتية من الخارج، وأن قرارات تونس قرارات سيادية وتنبع فقط من إرادة الشعب وتطلعاته إلى الحرية والكرامة.

وأشار إلى الاجتماعات التى عقدها الأسبوع الماضى فى الرياض خلال القمة العربية الصينية الأولى، وفى واشنطن اليومين الماضين خلال قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، وقال إنها اجتماعات تركزت محاورها على الوضع الاقتصادى الراهن، والتغيرات العالمية العميقة وأثرها على الاقتصاد العالمى والاقتصاديات الوطنية للدول.