«بايدن» يعلن تخصيص 2.5 مليار دولار مساعدات إضافية للأمن الغذائى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميس، عن تخصيص 2.5 مليار دولار إضافية، كمساعدات طارئة ومساعدات للأمن الغذائى متوسطة وطويلة الأجل لأنظمة الغذاء الإفريقية وأسواق الإمدادات المرنة.





وذكر البيت الأبيض - فى بيان على موقعه الرسمى - أن "بايدن" أعاد اليوم، خلال قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الإفريقى والشركاء الأفارقة لتسريع التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائى، وبناء أنظمة غذائية أقوى وسلاسل توريد أكثر تنوعًا، وتوسيع إمكانية وصول الدول الإفريقية إلى الأسواق الزراعية.

وتعتمد المساعدات التى أطلقها "بايدن" اليوم على أكثر من 11 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائى الأمريكية لهذا العام وحده. كما أطلق "بايدن" شراكة استراتيجية جديدة بشأن الأمن الغذائى بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقى.

وأعلن الرئيس الأمريكى، أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستقدم إدارته مليارى دولار إضافية من المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل - بما فى ذلك الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والصرف الصحى والنظافة والحماية الإنسانية وخدمات التغذية الحرجة - لمساعدة شعوب الدول الإفريقية المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية المستمرة الممتدة.

وبخصوص قطاع النقل فى القارة، أشار "بايدن" إلى أن مؤسسة تحدى الألفية وقعت - فى منتدى الأعمال الأمريكى الإفريقى - اتفاقية "بينين والنيجر" للنقل الإقليمية، وبلغت قيمتها 504 مليون دولار، حيث ساهمت بنين والنيجر بمبلغ إضافى قدره 15 مليون دولار لدعم استثمارات مؤسسة تحدى الألفية.

ولفت إلى أن المؤسسة وقعت - هذا العام - اتفاقًا آخر مع حكومة مالاوى، يتضمن مشروع ممرات النمو السريع بقيمة 245 مليون دولار؛ لتقليل تكاليف النقل وتحسين ربط السلع والمزارع وسكان الريف بالأسواق.

وفيما يتعلق بأنظمة غذائية مستدامة ومرنة، قال بيان البيت الأبيض، إنه من أجل الوفاء بالتزام الرئيس "بايدن" فى سبتمبر 2021 بقيمة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لبرامج الغذاء للمستقبل؛ تستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 412 مليون دولار فى برنامج لدفع النمو الاقتصادى وتعزيز النظم الغذائية.

وأوضح البيان، أن هذا التمويل سيقلل من فقد الأغذية وهدرها، وتوسيع نطاق إغناء الأغذية على نطاق واسع لتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية، وتقوية أنظمة السوق.

كما ستدعم الولايات المتحدة آلية تمويل الأسمدة الإفريقية التابعة لبنك التنمية الإفريقى، حيث ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 15 مليون دولار لدعم نشاط ضمان الأسمدة الحالى لبنك التنمية الإفريقى، وآلية تمويل الأسمدة الإفريقية، لتوفير التمويل وضمانات الائتمان والاستفادة من تمويل القطاع الخاص لـ4.5 مليون مزارع إفريقى، والمساعدة فى تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة فى إفريقيا جنوب الصحراء. مقابل كل مليون دولار من ضمانات الائتمان، من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يصل إلى 20 مليون دولار فى مبيعات الأسمدة.

كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على برنامج بقيمة 3 ملايين دولار فى بوركينا فاسو لتعزيز إنتاج الغذاء وتحسين مرونة سلسلة القيمة، و3.5 مليون دولار فى موريتانيا لمساعدة المزارعين، و3.5 مليون دولار فى تشاد لتحسين إدارة الموارد الطبيعية لمنع الصدمات المستقبلية.