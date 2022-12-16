جدة - نرمين السيد - أكد موسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، تقارب الأهداف بين الولايات المتحدة وإفريقيا، والتى تتمثل فى أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، والتى تتضمن: "السلام والاندماج والتكامل والتنمية والحوكمة الرشيدة وتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".





وأشار "فقى"، خلال كلمة أمام قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا فى واشنطن، ضمن أعمال اليوم الثالث والأخير اليوم الخميس، إلى أن أجندة 2063 تمثل مجموعة من البرامج من أجل الارتقاء بإفريقيا على مدى الخمسين عامًا المقبلة، حيث بدأ تنفيذها فى عام 2013، باعتماد من إفريقيا على جهود وسواعد وعقول أبنائها وعلى حلول تقدمها الدول الإفريقية نفسها، بالتضامن مع شركائها فى إطار من الاحترام والمصالح المشتركة. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إلى الانتقال من النوايا الطيبة إلى العمل الجاد، فى إطار من السعى نحو التوصل إلى حلول عملية للتحديات الراهنة، مشددًا على أن الشراكة مع الولايات المتحدة؛ ستوفر لإفريقيا الدعم المالى الذى تحتاجه من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة سيكون لها أثرها الفعال لصالح الشعوب الإفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: الشراكة مع أمريكا تحقق أهداف أجندة 2063 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.