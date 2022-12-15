عاجل- الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الاتحاد الأوروبى، أعلن فى وقت سابق فرض مزيد من التدابير والعقبات ضد روسيا، قائلا إن العقوبات تشمل قطاعات المال والطاقة والنقل ومراقبة الصادرات وتمويل الصادرات وسياسة إصدار التأشيرات.

كما دعا الاتحاد الأوروبى أيضا سابقا إلى إعداد حزمة عقوبات فردية واقتصادية إضافية واعتمادها ضد بيلاروسيا.

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