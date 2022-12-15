«الداخلية البريطانية»: زيادة تمويل قطاع الشرطة لـ287 مليون جنيه استرلينى

وقالت "برافرمان" - بحسب ما أوردته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى - إن الشرطة تقدم تضحيات كل يوم لحماية الشعب البريطانى، ومن الضرورى مواصلة الاستثمار فى الأولويات التى تهم مجتمعاتنا أكثر، ويجب علينا بذل المزيد من الجهد للحد من الجريمة واستعادة الثقة فى شرطتنا.
وأشارت إلى أنه مع وجود أكثر من 15 ألف ضابط إضافى تم تجنيدهم وآلاف آخرين فى طريقهم للتجنيد، ستدعم هذه الحزمة القوات البريطانية للحصول على الأساسيات الصحيحة والحفاظ على المجتمعات آمنة فى جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن تتطلب الزيادة إجمالى تمويل للشرطة البريطانية يصل إلى 17.2 مليار جنيه إسترلينى، كما سيستمر تمويل عمل الشرطة فى مكافحة الإرهاب بأكثر من مليار جنيه إسترلينى؛ بما فى ذلك التمويل المستمر للشرطة المسلحة ومركز عمليات مكافحة الإرهاب.
وأضافت وزير الداخلية البريطانية، أنه سيتم منح الشرطة التمويل الذى يحتاجون إليه للحفاظ على 20 ألف ضابط شرطة إضافى تم تجنيدهم كجزء من حملة الحكومة غير المسبوقة لنشر المزيد من رجال الشرطة فى الشوارع، مما يضمن استجابة قواتنا للجريمة بشكل فعال واتخاذ استجابة أكثر استباقية فى إدارة الطلب على الجريمة.
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