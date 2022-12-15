محلل سياسى: الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من الكتلة البشرية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال ماك شرقاوى، الكاتب والمحلل السياسى من واشنطن، إن الرئيس الأمريكى، ذكر أن القارة الإفريقية بها 850 مليون شاب، أى 60% من سكان القارة، ومن المتوقع أن تصل فى عام 2050 إلى 1.2 مليار شاب فى إفريقيا، ما يوفر إمكانيات هائلة فى العالم للنمو الاقتصادى والاستثمار فى المستقبل.





وأضاف "شرقاوى" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الشراكة الأمريكية مع إفريقيا، تبدأ بالاستفادة من الإمكانيات البشرية لإفريقيا، ويكون هناك شراكة فى التصنيع داخل القارة. وأشار إلى أن إفريقيا تريد التوزيع العادل، بينما أوروبا وأمريكا تفكيرهما اقتصادى بحت، ويسعون للاستفادة من الكتلة البشرية الأفريقية لنمو اقتصاداتهم، لذلك على دول القارة السمراء ترتيب البيت من الداخل وحل المشكلات السياسية والاجتماعية وقضايا الفساد. وأوضح المحلل السياسى، أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا فى دعم الأشقاء فى إفريقيا، وتمكنت من انتزاع آليات تنفيذية استغرقت 28 عامًا، لتنفيذها فى مواجهة التغيرات المناخية خلال قمة المناخ الماضية.

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