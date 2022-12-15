العالم اليوم - إصابة قائد الشرطة البولندية في انفجار "هدية مفخخة"

انتم الان تتابعون خبر إصابة قائد الشرطة البولندية في انفجار "هدية مفخخة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:24 مساءً - قالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس، إن ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة البلاد أُصيب ونُقل إلى المستشفى بعدما انفجرت هدية في مقر الشرطة بوارسو.

وكان شيمشيك قد تلقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 ديسمبر.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة للانفجار، أُصيب القائد بجروح طفيفة وهو تحت الملاحظة في المستشفى منذ أمس" الأربعاء حين وقع الحادث.

ولم يتضح على الفور طبيعة الهدية.

وأضافت الوزارة أن موظفا مدنيا في مقر الشرطة أُصيب أيضا لكنه لم يكن بحاجة إلى نقله للمستشفى.

ولم يرد جهاز الأمن الأوكراني على طلب من رويترز للتعليق على الحادث.

وأفادت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق أن انفجارا في مقر الشرطة أسفر عن إصابة شيمشيك وإلحاق أضرار بسقف المبنى.

وذكرت الوزارة أن "الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات ذات صلة بما جرى".