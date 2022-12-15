نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زوجها ادعى وفاته.. أردني يلتقي والدته بعد 43 عاما من الفراق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:11 مساءً - دوت الخليج :- بعد 43 عامًا من الفراق، تمكن شاب أردني من العثور على والدته المصرية عبر الإنترنت بعد أن اعتقدت أنه متوفى طوال هذه المدة.

صفحة "أطفال مفقودة" المصرية على فيسبوك كتبت على صورة الأم في شبابها "تزوجت هذه السيدة من رجل أردني في السبعينيات في مصر وسافرت معه إلى الأردن.. وبعد الزواج أنجبت طفلا في عمان في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1979، وللأسف الابن كان مريضا وحجز في المستشفى.. وبعد أيام، الأب أبلغ الأم أن ابنهما توفاه الله".

وحسب ما أوردت صحيفة محلية، فإن فتاة مصرية اسمها رضا محمود رمضان الكوراني ولدت في شبرا، تقدم لخطبتها شاب أردني، وافق أهلها وأتموا الزواج، في عام 1970، وسافرت معه إلى بلاده، واستقرا هناك وكونا أسرة صغيرة، وأنجبا طفلهما الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 1979.

أصاب الطفل مرض استدعى دخوله إلى المستشفى وظل فيها أيامًا، إلا أن الأب أبلغ الأم بوفاة صغيرهما وسام، على غير الحقيقة، وذلك نتيجة خلاف نشب بينهما.

بعد ذلك انفصلت الأم عن الأب وعادت إلى مصر، وعاشت تعتقد أن ابنها قد توفي، وكذلك عاش ابنها يعتقد أن أمه متوفاة، قبل أن يكبر ويعرف الحقيقة.

واستمر وسام في البحث عن والدته سنوات، قبل أن يرسل بياناتها لتلك الصفحة المهتمة بالعثور على المفقودين، وشارك المتابعون الصورة بشكل واسع لمساعدته في الوصول إليها.

وبعد ساعات وصل المنشور إلى السيدة بالفعل حيث وضعت صفحة "أطفال مفقودة" تحديثًا على المنشور قائلة "بعد 43 سنة بفضل الله تم التوصل للأستاذة رضا محمود رمضان الكوراني، بعد أقل من 24 ساعة من النشر على صفحتنا. معارف وأقارب الأستاذة رضا رأوا صورتها منشورة على صفحتنا وبلغونا أنها تسكن في عزبة النخل (حي يقع شرقي القاهرة)، وتم التواصل بينها وبين أسرة ابنها في الأردن لأول مرة منذ 43 سنة. شكرا لكل أعضاء صفحتنا الذين شاركوا، وشكرا للأستاذ أشرف الكوراني الذي ساعد في الوصول إليها وعقبال كل (العقبى لكل) مفقود". ووثق ناشطون اللحظات الأولى لوصول الابن إلى مطار القاهرة حيث التقى والدته في لحظات عاطفية ومؤثرة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند