نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي رسوم تجديد رخصة القيادة بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم تبلغ رسوم تجديد رخصة القيادة في الكويت, هناك الكثير من التساؤلات التي يتم طرحها وهي كم تبلغ المبالغ التي سوف يتم دفعها مقابل تجديد رخصة القيادة هذه, وهذه الأسئلة يتم طرحها من قبل كل شخص يملك رخصة قيادة شارفة علي الانتهاء ويريد تجديدها, وإذا كنت لا تعرف كم يتبقى مدة علي انتهاء رخصة القيادة الخاصة بك فيمكنك استخدام الخدمة الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية الكويتية وهي الاستعلام عن رخص القيادة من خلال موقعها الإلكتروني.

رسوم تجديد رخصة القيادة في الكويت

تختلف رسوم تجديد رخصة القيادة في الكويت علي حسب نوع الرخصة التي يتم تجديدها, حيث يتم دفع المبالغ الآتية.

إذا كانت الرخصة التي يتم تجديدها رخصة خاصة فإن رسوم تجديدها تختلف كل سنة عن السنة التي قبلها بمقدار دينار واحد. إذا كانت الرخصة التي يتم تجديدها رخصة دراجة نارية فيتم دفع مبلغ خمسة دينارات كويتياً. أما في حالة إذا كانت الرخصة المراد تجديدها رخصة عامة أو إنشائية فيتم دفع مبلغ عشرين ديناراً كويتيا.

طريقة الاستعلام عن رخصة القيادة في الكويت

يمكنك الاستعلام عن رخصة القيادة الخاصة بك ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة به من بداية وقت تجديدها وصلولا إلي تاريخ انتهاءها, فإذا أردت أن تقوم بعملية الاستعلام هذه فقم باتباع التعليمات الآتية.

قم بالدخول علي موقع وزارة الداخلية الكويتية.

يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط علي الخدمات الإلكترونية.

اختيار إدارة المرور.

ومنها يتم الضغط علي أيقونة الاستعلام عن بيانات رخص القيادة.

كتابة البيانات المطلوبة منك علي الموقع.

الضغط علي عرض.

ليعرض لك الموقع فيما بعد جميع التفاصيل الخاصة برخصة القيادة الخاصة بك.

الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة في الكويت

يجب عليك القيام بالإجراءات الآتية إذا أردت أن تقوم بتجديد رخصة القيادة الخاصة بك بشكل صحيح.