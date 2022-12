نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر kahraba.gov.jo رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن وشروط التقديم في المقال التالي

رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن فقد شهدت الساعات الاخيرة اصدار قرار هام من جانب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الاردن، والتي قد اشارت الى بيان قد نفت من خلاله ما تم تداوله في هذا التوقيت بشأن إيقاف الهيئة العمل بمنصة الدعم الكهربائي، والتي قد أكدت على أن المنصة متاحة للمواطنين الاردنيين بشكل طبيعي من الراغبين في التسجيل في دعم الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في دعم الكهرباء والشروط المطلوبة. رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن وقد قامت شركة الكهرباء الأردنية بالاعلان عن منصة الكترونية بشأن تقديم دعم الكهرباء، وذلك لكي يتم الحصول على التعرفة الجديدة والتي قد ان بداية العمل بها خلال الفترة الاخيرة بالتزامن مع تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة، وقد اشارت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الاردن عن عمل منصة تقديم دعم الكهرباء 2022 للمواطنين بشكل طبيعي في هذا التوقيت؛ والتي يمكن ان يتم التسجيل بها الكترونيا من خلال الرابط الخاص بها، فيما قد اوضحت الجهات الرسمية الى أن خبر إيقاف منصة دعم الكهرباء مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وقد نصحت كذلك جميع المواطنين داخل الأردن أو خارجها بسرعة التسجيل في منصة دعم الكهرباء مباشرة وذلك من خلال موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وقد اوضحت أنه يتم استقبال الشكاوي من جانب الاشخاص التي تعاني من مشكلة في التسجيل في المنصة إلكترونيا من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 مساء في مقرها. شروط التسجيل في دعم الكهرباء وهناك بعض الشروط التي يجب ان يتم توافرها للتسجيل في دعم الكهرباء في الاردن، حيث اشارت الى انه يمكن الاستفادة من التعريفة الجديدة بناءً على بعض الضوابط التالية. يجب ان يتم إرفاق جميع المستندات العائلية والأوراق المطلوبة التي تتطلبها الوزارة وذلك عبر منصة دعم الكهرباء.

من الضروري أن يحصل رب الأسرة على الدعم، كما يتم اختيار تحديد عدد الزوجات في حالة التعدد.

كما يتم السماح للمرأة الأردنية ان تقوم بالتسجيل في الدعم وذلك في حالة كانت متزوجة من أجنبي.

كما يمكن ان يستفيد من الدعم كذلك الاشخاص المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وأي دعم حكومي اخر.

كما يتم الاستفادة من دعم الكهرباء من قبل حامل الجواز الفلسطيني من قطاع غزة من دعم الكهرباء .

