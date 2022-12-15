العالم اليوم - توقعات رفع الفائدة تهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في شهر

انتم الان تتابعون خبر توقعات رفع الفائدة تهبط بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في شهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - سجلت الأسهم الأوروبية، الخميس، أسوأ أداء يومي منذ ستة أشهر، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وقال إنه يتوقع مواصلة رفع الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، على غرار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، كما توقع المزيد من الزيادات مستقبلا للسيطرة على التضخم الجامح.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 2.85 بالمئة، ليصل إلى مستوى 429.91 نقطة، وهو أدنى مستوى في نحو شهر.

وفي وقت سابق اليوم، رفع بنك إنجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وقال إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات للحد من التضخم.

وانخفض المؤشر "فاينانشال تايمز 100" لأسهم الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 0.93 بالمئة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 0.8 بالمئة.

وتراجعت أيضا أسهم الشركات الصناعية، كما هبطت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 4.7 بالمئة.

وهبط مؤشر البنوك بنسبة 2.6 بالمئة.

وفي تداولات الجلسة السابقة، الأربعاء، استقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، بعد أن وصلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوع واحد في الجلسة السابقة، حيث خطا المستثمرون بحذر قبيل قرار الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة والذي جاء برفعها نصف نقطة مئوية.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" لعموم أوروبا دون تغير يذكر.

وأما المؤشرات الأميركية، فقد افتتحت التعاملات، الخميس، على انخفاض، بعد تلميح الفيدرالي إلى التمسك بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول، ليمحي الآمال في انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 193.35 نقطة أو 0.57 بالمئة عند الفتح إلى 33773.00 نقطة.

وبدأ المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التعاملات على انخفاض بواقع 36.95 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 3958.37 نقطة، بينما خسر المؤشر "ناسداك" المجمع 158.26 نقطة أو 1.42 بالمئة ليهبط إلى 11012.62 نقطة في بداية التداولات.