«بايدن»: أدعو الاتحاد الإفريقى للانضمام لمجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن"، خلال جلسة الشراكة فى أجندة الاتحاد الأفريقى 2063 بالقمة الأمريكية الأفريقية، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تبحث سبل التعاون المستقبلية مع إفريقيا، واليوم سوف يكون هذا العقد حاسمًا لما نفعله، وسنتناول ونخطط لمكافحة كافة التحديات المستقبلية التى تواجه القارة الإفريقية.

وأشار "بايدن"، إلى أن أمريكا تعمل بشكل تام لصالح القارة الأفريقية، ولابد من دعم الابتكار فى الدول الأفريقية لمواجهة كافة التحديات للقارة، ونضمن تحقيق الصمود والرفاهية والأمن لشعوبنا.

وأكد الرئيس الأمريكى، أن أفريقيا سوف يظل لها مقعد فى كل مجال لمواجهة كل التحديات على الساحة الدولية، والنقاش جرى بشكل بناء منذ سبتمبر الماضى بجمعية الأمم المتحدة التى أعلنت الدعم التام لحجز مقعد للقارة الأفريقية بمجلس الأمن الدولى.

وأوضح: "اليوم نضع الأسس للدفاع المشترك وتحقيق السلام والأمن طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة لتناول كل التحديات التى تواجه الشعوب كافة".