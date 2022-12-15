العالم اليوم - عقب السقوط أمام المغرب.. سانتوس يرحل عن منتخب البرتغال

انتم الان تتابعون خبر عقب السقوط أمام المغرب.. سانتوس يرحل عن منتخب البرتغال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - أفادت وسائل إعلام برتغالية بقرب رحيل فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال وذلك بعد الخسارة أمام المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر يوم السبت.

وأضافت المصادر أن الاتحاد البرتغالي للعبة و سانتوس توصلا لاتفاق لفسخ عقد المدرب الذي تولى المسؤولية في 20، وقاد المنتخب للفوز ببطولة أوروبا 2016.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاتحاد البرتغالي سيعلن رحيل سانتوس قريبا.

وعقب السقوط بهدف نظيف أمام أسود الأطلس في دور الثمانية، رفض سانتوس التعليق عما إذا كان سيستقيل من منصبه، وقال إنه سيتحدث إلى رئيس الاتحاد البرتغالي حول مستقبله.

وخسرت البرتغال المنتشية بانتصار ساحق على سويسرا 6-1 في دور الـ 16 أمام المغرب، والتي جاءت عقب ضوضاء أحاطت بكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبلاد إثر جلوسه على مقاعد البدلاء أمام سويسرا.