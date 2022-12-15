العالم اليوم - اليورو يلامس أعلى مستوى منذ يونيو.. والدولار يرتفع

انتم الان تتابعون خبر اليورو يلامس أعلى مستوى منذ يونيو.. والدولار يرتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، الخميس، بعدما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم، وذلك قبل أن ينخفض في تعاملات متقلبة.

ويأتي ذلك بعد يوم من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى زيادات أخرى في تكلفة الاقتراض.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وإن كان بمعدل أقل مما فرضه في آخر اجتماعين له، لكنه تعهد بمزيد من الرفع ووضع خططا لسحب السيولة النقدية من النظام المالي في إطار مكافحته للتضخم الجامح.

وقالت لاجارد إن مخاطر التضخم المتصاعد لا تزال قائمة مما يتطلب مزيدا من التشديد النقدي.

تحركات الأسعار

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى منذ التاسع من يونيو عند 1.0737 مقابل الدولار، قبل أن ينخفض 0.38 بالمئة إلى 1.0642 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.70 بالمئة خلال تعاملات اليوم إلى 104.37 نقطة.

وقلصت العملة الأميركية مكاسبها لفترة وجيزة اليوم بعد بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في نوفمبر، بعد ارتفاعها في الشهر السابق، بينما بقي عدد الفرص المتاحة في سوق العمل أقل من الباحثين عنها، وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وهبط الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 3.5 بالمئة من 3 بالمئة وأشار إلى احتمال رفعها مرة أخرى.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.49 بالمئة إلى 1.2243 مقابل الدولار.

وتراجعت الكرونة النرويجية بعد أن رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 13 عاما عند 2.75 بالمئة اليوم الخميس، موافقا لتوقعات الاقتصاديين الذين قالوا إن "من المرجح" أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى في الربع الأول من عام 2023 مع استمرار مستوى التضخم فوق المستهدف.

وهبطت العملة النرويجية 1.07 بالمئة إلى 9.8570 مقابل الدولار.

وانخفض الفرنك السويسري أيضا بعد أن قال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان إن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الخطر بشأن ارتفاع التضخم، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا اليوم بواقع 50 نقطة أساس إلى 1 بالمئة ولمح إلى مزيد من الرفع.