وزير الصحة البريطاني: لا يمكن تحمل تكلفة رفع أجور التمريض بنسبة 19%

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:40 مساءً - أعرب وزير الصحة البريطاني، ستيفن باركلي، عن امتنان حكومة بلاده للعمل الذي تجريه الممرضات، مؤكدًا أنها تقدر بشدة المجهود الذي تبذله الممرضات لأداء وجباتهن.

وقال باركلي - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم /الخميس/ - إن الحكومة قبلت بالكامل توصيات الهيئة المستقلة لمراجعة الأجور ومنحت الممرضات زيادة إضافية بنسبة 3 بالمائة العام الماضي عندما كان القطاع العام يشهد تجميدًا في الأجور.

وأضاف أنه "لا يمكن تحمل تكلفة" الدعوة التي أطلقتها كلية التمريض الملكية لرفع أجور التمريض بنسبة 19 بالمائة.

وكانت الممرضات في معظم أنحاء المملكة المتحدة أطلقت إضرابًا اليوم هو الأول في تاريخ "هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، حيث تطالب نحو 100 ألف ممرضة زيادة في الأجور بنسبة 19 بالمائة للتعامل بصورة أفضل مع تكاليف المعيشة وظروف العمل.

من جانبها، أفادت كلية التمريض الملكية إن رعاية الطوارئ بالمستشفيات ستستمر كالمعتاد، وستظل الممرضات تعملن في العلاج الكيميائي ووحدات الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة. غير أنه من المتوقع أن تتأثر العديد من علاجات المستشفيات الأقل إلحاحًا في جميع أنحاء إنجلترا ومقاطة /ويلز/ وإقليم /آيرلندا الشمالية/ البريطانيين، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.