وزير الدفاع الأيرلندى يؤكد أهمية معرفة تفاصيل حادث مقتل أحد جنوده بلبنان

جدة - نرمين السيد - عبر سيمون كوفنى، وزير الدفاع الأيرلندى، عن قلقه من الحادثة التى أودت بحياة أحد جنود الوحدة الأيرلندية العاملة فى إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" وإصابة ثلاثة آخرين حالة أحدهم حرجة.





وأكد "كوفنى" على أهمية توصل التحقيق إلى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظرًا لانعكاسها على الدور الذى تقوم به الوحدة الأيرلندية فى إطار قوات اليونيفيل منذ عقود.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى تلقاه وزير الدفاع الوطنى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، اليوم.

وقال "كوفنى"، إنه على مدى عقدين من الزمن لم تتعرض الوحدة الإيرلندية لأى اعتداء، موضحًا أنها تقوم بواجبها لحفظ السلام فى المنطقة بكل اندفاع وإخلاص.

من جانبه، قدم "سليم" التعازى بوفاة الجندى الأيرلندى إلى وزير الدفاع والدولة والشعب الإيرلندى، وخصوصًا إلى عائلة الجندى، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا أن تحقيقًا دقيقًا جار فى الحادثة لكشف كل ملابساتها.