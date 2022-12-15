بايدن يبحث مع عدد من القادة الأفارقة إجراء الانتخابات فى دولهم

جدة - نرمين السيد - نشر الرئيس الأمريكى جو بايدن على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "توتير"، اليوم الخميس، صورة تجمعه بعدد من القادة الأفارقة لمناقشة الانتخابات المقبلة فى بلدانهم عام 2023.





وكتب بايدن معلقًا :" التقيت أمس برؤساء جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وليبيريا ومدغشقر ونيجيريا وسيراليون لمناقشة الانتخابات المقبلة في بلدانهم في عام 2023 والتحديات والفرص التى تواجه الديمقراطيات". وبحسب وكالة "كونا" للأنباء، فإن البيت الأبيض أصدر بيانًا، الخميٍس، بأن بايدن ناقش مع القادة الأفارقة تحديات إجراء الانتخابات وممارسة الحق فى التصويت.

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