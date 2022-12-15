العالم اليوم - نهائي المونديال.. صراع بين ميسي ومبابي ورقم استثنائي لفرنسا

انتم الان تتابعون خبر نهائي المونديال.. صراع بين ميسي ومبابي ورقم استثنائي لفرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:33 مساءً - تتجه أنظار العالم مساء الأحد المقبل، إلى ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث مواجهة الأرجنتين وفرنسا لحساب نهائي كأس العالم.

ويتقارب المنتخبان في قدراتهما الهجومية والدفاعية، حيث استقبلا 5 أهداف، فيما سجل المنتخب الفرنسي 13 هدفا، وسجل ليو ميسي ورفاقه 12 هدفا.

وتلقى كلا المنتخبين هزيمة في دور المجموعات من فريقين عربيين، حيث سقطت الأرجنتين في افتتاحية مبارياتها أمام السعودية بنتيجة 2-1، فيما خسر المنتخب الفرنسي بعدما ضمن التأهل إلى الدور التالي أمام تونس بهدف نظيف.

صراع وتفوق لميسي

ويشهد صراع الهدافين منافسة بين الثنائي ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، حيث سجل الثنائي 5 أهداف، ولكن يتفوق ميسي في صناعة الأهداف بـ3 إهداءات لزملائه، فيما صنع مبابي هدفين.

تفوق تاريخي للأرجنتين

وسبق أن التقى المنتخبان في 5 مناسبات، منها 3 مباريات في المونديال، ووديتان.

ويتفوق المنتخب الأرجنتيني في تاريخ المواجهات حيث حقق الفوز في 4 مرات، فيما حقق المنتخب الفرنسي الفوز مرة وحيدة، وهي المواجهة الأخيرة والتي فاز خلالها الديوك بنتيجة 4-3 بدور الـ16 لمونديال روسيا.

أما الأرجنتين فتفوقت في مونديال 1930 بهدف نظيف، و1978 بهدفين لهدف. وعلى الصعيد الودي حقق التانغو الفوز مرتين.

المشوار للنهائي

وتأهل المنتخب الأرجنتيني كمتصدر للمجموعة الثالثة بعد الخسارة أمام السعودية، ثم الفوز أمام المكسيك بهدفين نظيفين، وأخيرا تخطي بولندا بنفس النتيجة.

وفي دور الـ16 أقصى التانغو منافسه منتخب أستراليا بنتيجة 2-1، ثم تخطى عقبة هولندا بضربات الترجيح (4-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

ونجحت الأرجنتين في تقديم أفضل أداء لها أمام كرواتيا في نصف النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة.

أما المنتخب الفرنسي فنجح في الفوز بافتتاحية مبارياته أمام أستراليا بنتيجة 4-1، قبل الفوز أمام الدنمارك 2-1، وأخيرا الخسارة أمام تونس ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، ليواجه بولندا في دور الـ16 ويحقق الفوز بنتيجة 3-1.

وفي الدور ربع النهائي، تخطى المنتخب الفرنسي عقبة إنجلترا بنتيجة 2-1، ثم الفوز أمام المنتخب المغربي بهدفين نظيفين.

رقم استثنائي لفرنسا

وسبق أن تأهل المنتخب الأرجنتيني 5 مرات إلى نهائي كأس العالم، حيث حقق اللقب مرتين فيما خسره في 3 مناسبات، وعلى الجانب الآخر نجح الديوك في التأهل للنهائي 3 مرات، توج مرتين وخسر اللقب مرة وحيدة.

ولم يسبق لمنتخب أن توج باللقب في مناسبتين متتاليتين سوى مرتين، إيطاليا عامي 1934، و1938، والبرازيل 1958، و1962.

ويسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق ذلك الرقم الاستثنائي الغائب في المونديال منذ 60 عاما، بالتتويج باللقب الثاني على التوالي، والثالث في تاريخ الديوك.

فرنسا كذلك نجحت في التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي كسادس منتخب يستطيع تحقيق ذلك الرقم، بعد إيطاليا والبرازيل وألمانيا وهولندا والأرجنتين.