عمر شويل - جدة في 5 خطوات طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول علي مساعدات مالية بمبالغ ضخمة وكبيرة - ثقفني

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حيث تعتبر مؤسة الوليد من طلال احدى المؤسسات الخيرية العامة بالمملكة العربية السعودية التي داوت بشكل مستمر على تقديم الدعم والإعانات لكافة أبناء الوطن بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم مؤسسة الوليد ان طلال العديد من الإعانات والمساعدات منها في مجال السكن والسيارة، من أجل ان التخفيف عن كاهل المواطن السعودي وخاصة محدودي الدخل عناء توفير حياة كريمة لهم، وسوف نتابع طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال وكذلك اهم الشروط المطلوبة. شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تقدم مؤسسة الوليد مساعدات مالية وفق مجموعة الضوابط والشروط المنظمة لتوزيع تلك المساعادات بما يضم وصولها للاسر الأكثر احتياجاً لتوفير سكن مناسب لهم وكذلك توفير سيارة للمواطنين الذين يحتاجون لذلك بما يوفر لهم الانتقال بشكل أسهل بين الأماكن، قد جاء من ضمن تلك الشروط ما يلي: يجب ألا يتعدي الدخل الشهري للمتقدم لطلب الإعانة من المؤسسة عن حد 3000 ريال سعودي.

إلا يمتلك المتقدم عقار ملك له أي من محافظات المملكة.

يشترط عدم التقدم في برنامج الإسكان الإجتماعي الذي تقدمة وزارة الإسكان بالمملكة السعودية.

ألا يمتلك سيارة في حالة طلب إعانة للسيارات .

يتم الاستفادة من مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال مرة واحدة فقط وفق الشروط.

إلا يكون المتقدم قد حصل على مساعدات أخري من أي جمعية خيرية في المملكة العربية السعودية.

لا يحق للمستفيد من المساعدات التصرف بالبيع أو التأجير في الوحدات السكنية والعقارات أو السيارة التي حصل عليها من برنامج المساعدة. طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمساعدات المالية أوضحت مؤسسة الوليد للمساعدات الخيرية بالمملكة عدة خطوات لكي يتم الاستفادة والتسجيل عبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على الدعم كالتالي: يتم أولاً الدخول عبر موقع مؤسسة الوليد بن طلال الإلكتروني. ويتم تسجيل دخول مستخدم جديد. يتم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة وفق الموقع كالاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف. ثم اختيار كلمة المروروتأكيد رمز التحقق. الضغط على تسجيل دخول بعد التأكيد على كافة البيانات. أنواع المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال وحدات سكنية مجهزة.

مساعدات علاجية

عمليات مجانية للمرضى من المحتاجين.

مساعدات مالية بمبالغ ضخمة وكبيرة.

