استعلام طلبات الاسكان في الكويت 2023 برقم الهوية الكويتية إدارة الرعاية السكنية

استعلام طلبات الاسكان في الكويت 2023 ، تزايدت معدلات البحث عبر الإنترنت لمعرفة طريقة استعلام طلبات الاسكان في الكويت 2023، وأصدرت وزارة الاسكان بالكويت بيان يوضح كافة المعلومات حول إمكانية الحصول على دعم سكني من المواطنين في الكويت، والذي يتم التعامل معه إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد وتقليل التجمعات على المكاتب الحكومية، وأوضحت الحكومة الكويتية الطريقة التي يمكن بها الاستعلام عن طلبات الاسكان برقم الهوية الكويتية عبر موقع إدارة الرعاية السكنية العامة، والتي تعد أحد أهم الخدمات المقدمة للمواطنين في الكويت، والتي تمكنهم من الحصول على الدعم بعد توافر عدد من الشروط البسيطة لضمان حصول المستحقين على الخدمة. استعلام طلبات الاسكان في الكويت 2023 نشرت وزارة الاسكان الكويتية رابط مباشر للاستعلام عن طلبات الاسكان عبر مؤسسة الرعاية السكانية، والذي يمكن عن طريقه الاستعلام عن طلب الاسكان إلكترونيًا باستخدام رقم الهوية الوطنية لكل من المواطنين والمقيمين، نظرًا لأن الحكومة الكويتية تسعى لتوفير الوقت والجهد للجميع بزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، ويمكن للجميع الاستعلام عن طلبات الاسكان من خلال إتباع الخطوات التالية : الدخول على رابط مؤسسة الرعاية السكانية.

الضغط على الصفحة الرئيسية.

اختيار أيقونة خدماتنا.

الضغط على خدمات المواطن الإلكترونية.

اختيار تسجيل الدخول، وكتابة الرقم المدني.

ثم اختيار الإجراءات المقدمة.

التأكد من حالة الطلب عن طريق الجدول المتاح. شروط الحصول على دعم سكني بالكويت أعلنت الحكومة الكويتية أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطنين من أجل الحصول على دعم سكني، وتلك الشروط هي: لابد أن يكون المواطن من حاملي الجنسية الكويتية فقط.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

أن يكون الشخص المتقدم مسؤول عن أسرة.

ضرورة توافر المستندات الخاصة بحاجة الفرد للحصول على دعم سكني.

ألا يكون لدى المواطن مال يكفي لشراء مسكن مناسب له ولأسرته، بتقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

ألا يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم من أصحاب الأملاك للأراضي أو السيارات أو الأموال. الأوراق المطلوبة لتقديم طلب سكني شهادة مستخرجة من وزارة العدل الكويتية.

البطاقة المدنية الخاصة بالمتقدم لدعم سكني وزوجته.

شهادة مستخرجة من بنك الائتمان الكويتي.

وفي حالة كان أحد الوالدين متوفيًا أو كلاهما فأن هناك ورقة إضافية وهي صورة من ورقة حصر الوراثة.

