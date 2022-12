نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر kns.gov.kw رابط موقع ديوان الخدمة المدنية الكويت شروط التسجيل في الوظائف الحكومية في المقال التالي

kns.gov.kw رابط موقع ديوان الخدمة المدنية الكويت شروط التسجيل في الوظائف الحكومية

رابط موقع ديوان الخدمة المدنية الكويت هو الرابط الرسمي الذي يتم التسجيل من خلاله على كافة الوظائف الحكومية، بهدف الارتقاء بمنظومة التسجيل للوظائف وأعلن الديوان عن أستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لاستقبال طلبات المواطنين الكويتين، للدخول وتسجيل اللبات الخاصة بالتوظيف كما حدد الديوان مواعيد بدأ فترة التسجيل وإغلاق التسجيل للمرحلة رقم 81، وفق الضوابط المحددة التي تم اعتمادها والتي سنقدمها لمتابعي موقع ثقفني داخل الكويت، وكذالك سوف نقدم ألية وخطوات التسجيل عبر رابط الديوان الوطني للخدمة المدنية. أتاح موقع ديوان الخدمة المدنية الكويتي التسجيل الإلكتروني من أجل التسهيل على المواطنين بالدخول المباشر عبر الرابط، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل في الوظائف الحكومية تم تأسيس ديوان الخدمة المدنية منذ عام 1979 بمرسوم أميري، بهدف تطوير نظام الخدمة الوط\نية في البلاد. شروط التسجيل في الوظائف الحكومية الكويت أن يكون المتقدم للتسجيل كويتي الجنسية. أن لا يقل العمر عن 18 عام عند التسجيل في الديوان. يشترط عدم القيد في أي مدرسة سواء المدارس الحكومية أو الخاصة. كما يجب أن يكون الشخص غير مؤمن عليه من أي جهة على أي وظيفة. يجب على المتقدم الامتثال لنظام التوظيف المركزي من خلال تحديث بياناته في حال حصوله على مؤهل تعليمي عالي وكان مسجل بمؤهل متوسط. إذا حصل المتقدم على شهادة الثانوية العامة بدون تدريب يجب أن يكون قد أمضى عام منذ تركه أخر وظيفة حكومية. رابط موقع ديوان الخدمة المدنية الكويت الدخول على رابط الديوان المباشر kns.gov.kw .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الراغب في التسجيل.

النقر على أيقونة خدمة التسجيل للباحثين عن فرصة عمل.

أنقر على أيقونة رمز بدأ الخدمة الإلكترونية.

قم بإتباعه التعليمات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني حتى اكتمال عملية التسجيل. عداد تنازلي لموعد غلق التسجيل المستندات المطلوبة للتسجيل في موقع ديوان الخدمة المدنية صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

شهادة المؤهل الدراسي ويشترط أن تكون مصدقة.

شهادات الخبرة التي حصل عليها المتقدم لمن يرغب في تسجيلها. ديوان الخدمة المدنية الكويت 1444 هو الموقع الحكومية الرسمي للتسجيل في الوظائف الحكومية للكويتين الباحثين عن العمل في الحكومة، تم إنشائه عام 1979 ميلادي بمرسوم أميري لتنظيم وتسهيل الإجراءات على المواطنين، الراغبين في التسجيل للوظائف الحكومية هنا نأتي إلي ختام المقال ونرحب بأي أستفسارات من متابعينا عبر موقع ثقفني.

