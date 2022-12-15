نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم مكافحة المخدرات نساء 1444 رتبة جندي أبشر للتوظيف و شروط القبول والتسجيل في مكافحة المخدرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بدء فتح القبول والتسجيل في مكافحة المخدرات نساء 1444 على رتبة جندي وذلك وفقاً لشروط وضوابط سنتعرف عليها أدناه، كما سنوفر لكم رابط ابشر للتوظيف من أجل إتمام عملية تقديم مكافحة المخدرات نساء 1444 ، وإدخال البيانات المطلوبة ، علماً أن التقديم على مكافحة المخدرات للنساء رتبة جندي يبدأ من يوم السبت بتاريخ 1444/05/23هجري الموافق 2022/12/17 ميلادي وينتهي تقديم مكافحة المخدرات 1444 نساء يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هجرياً الموافق 2022/12/22م.

تقديم مكافحة المخدرات نساء

رابط تقديم مكافحة المخدرات نساء 1444 جندي ، كما ذكرنا بعالية أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن شروط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1444 ، والتي يأتي في مقدمتها يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

كما اشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. ونستكمل معكم شروط تقديم مكافحة المخدرات 1444 نساء.

شروط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1444

مكافحة المخدرات القبول والتسجيل 1444 نساء:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية

ألا تكون متزوجة من غير سعودي

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

مكافحة المخدرات القبول والتسجيل 1444 للنساء

وخلال البيان الصادر من الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، أكدت مكافحة المخدرات ضرورة تعبئة البيانات بشكل صحيح وبدقة كاملة حيث سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

ومن خلال موقعنا وبخلاف رابط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1444 رتبة جندي وما قدمناه من شروط تقديم مكافحة المخدرات والضوابط اللازمة ، نذكركم أننا سنتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن إعلان نتائج قبول مكافحة المخدرات للنساء 1444 ، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المطابقة والكشف الطبي والتدقيق الكامل لكافة الطلبات المقدمة.

رابط تقديم مكافحة المخدرات نساء 1444

من خلال الدخول عبر رابط بوابة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية السعودية يُمكنكم إتمام عملية التقديم على مكافحة المخدرات للنساء على رتبة جندي ، وفقاً لجميع الشروط والضوابط التي تم توضيحها بعاليه.