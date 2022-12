نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 رتبة جندي أول وجندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وشروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 رتبة جندي أول وجندي

التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء، حيث أعلنت لجنة القبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم للوظائف العسكرية للعنصر النسائي 1444هـ على رتبة جندي أول وجندي، للوائي لديهن مؤهلات شهادة الثانوية العامة فأكثر أو ما يعادلها، كما يفضل الحاصلات على شهادة أعلى لرتبة جندي أول، حيث يتم القبول والترشيح المبدئي للوظائف كما هو متبع وفق اللوائح والأنظمة التي تتمثل في عدة نقاط (شروط) يجب استيفائها كاملة، هذا إلى جانب صحة المعلومات الشخصية أثناء إدخالها عند التسجيل وفي المقابلة الشخصية. وظائف مكافحة المخدرات للنساء رتبة جندي: المؤهل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رتبة جندي أول: مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + مؤهل علمي معتمد سنة فأكثر. بالنسبة رتبة جندي أول أيضاً (دورة معتمدة دبلوم أو بكالوريوس) في الإحصاء. شروط وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات نساء كما هو متبع للوظائف العسكرية يشترط الجنسية السعودية، ويستثنى من نشأت مع والدها خارج البلاد.

يشترط أن يكون لها هوية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

يجب تقديم شهادات التعليم المطلوبة للرتب.

ينبغي أن تكون المتقدمة حسنة السير والسمعة وغير محكوم عليها من قبل بالإدانة في أي قضية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا تكون متزوجة من أجنبي.

يجب أن تتمتع باللياقة البدنية وذلك تناسب الطول مع الوزن.

أن لا تكون قد عٌينت من قبل في وظيفة حكومية أو تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو فصلت من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

لابد اجتياز جميع الاختبارات المحددة للقبول بالإضافة إلى المقابلة الشخصية. مواعيد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء من خلال رابط أبشر توظيف وذلك اعتباراً من يوم السبت 23 -5-1444 الموافق 17 ديسمبر ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس 28 -5-1444 الموافق 22 ديسمبر، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة الإرشادات الموجودة عبر الموقع. ملاحظات هامة: بالنسبة للشهادات القادمة من الخارج يجب عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية والتصديق عليها أيضاً.

في حالة اكتشاف عدم تطابق البيانات تبعاً للحقول يتم استبعاد أي طلب غير مطابق، لذا يجب تعبئة التسجيل بدقة شديدة.

