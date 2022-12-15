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عمر شويل - جدة طريقة و رسوم حجز تذاكر مهرجان ام الامارات في ابوظبي 2022 وما هي أبرز فعالياته. يقام مهرجان ام الامارات في ابوظبي سنوياً وهو من أهم الفعاليات التي تقام في أبوظبي. يلقب مهرجان ام الامارات ابوظبي أيضاً باسم مهرجان الشيخة فاطمة، وهي الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، زوجة الشيخ زايد بن سلطان الذي أسس دولة الإمارات رحمه الله. لقب ام الإمارات تم اقترانه بالشيخة فاطمة التي طالما وضعت مصلحة أبنائها الإماراتيين أمام عينيها. الشيخة فاطمة رائدة في مجال نصرة المرأة ودعمها في عدة مجالات. الجدير بالذكر، أن مهرجان ام الإمارات يتم في الهواء الطلق هذا العام.

متى يبدأ مهرجان ام الامارات 2022

بالفعل بدأت فعاليات انطلاق النسخة السادسة من مهرجان ام الإمارات يوم 9 ديسمبر 2022 والتي ستستمر إلى يوم 18 ديسمبر2022، وذلك في الأوقات التالية:

يومي الاثنين والخميس من الساعة 4 عصراً إلى 12 منتصف الليل.

ويومي الأحد والجمعة من 4 عصراً إلى 2 بعد منتصف الليل.

رسوم تذاكر مهرجان ام الامارات 2022

يمكنك الحصول على تذاكر الدخول لمهرجان ام الامارات 2022 إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للمهرجان أو عبر شباك التذاكر في المهرجان، وقد جاءت رسوم التذاكر كالتالي:

مجاناً : للأطفال من هم دون 4 سنوات، وأصحاب الهمم، والبالغين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عام.

30 درهم إماراتي: للأعمار من 4 سنوات إلى 59 سنة (إلكترونياً).

35 درهم إماراتي: لأعمار 4 سنوات إلى 59 سنة (شباك التذاكر).

باقات مهرجان ام الامارات 2022

الجدير بالذكر أن تذاكر الدخول تتيح لحامليها الدخول إلى كل المناطق المجانية والاستمتاع بأنشطتها. وفي حال كنت تود الاستمتاع بكل مرافق المهرجان، فتستطيع شراء واحدة من الباقات المذكورة أدناه:

باقة كوكوميلون: تتيح لك الدخول إلى جميع مناطق المهرجان فيما عدا بيت المرح وألعاب المهارات وأنيما. رسوم الباقة 140 درهماً إماراتياً.

باقة بيت المرح وأنيما: تشمل هذه الباقة عالم أنيما، وهي تجربة فريدة من نوعها، بـ 85 درهم إماراتي.

طريقة حجز تذاكر مهرجان ام الامارات في ابوظبي

اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتتمكن من حجز تذكرتك للدخول إل مهرجان ام الامارات 2022

اضغط على (الحصول على التذكرة) التي تظهر جانب الموعد المرغوب.

حدد عدد التذاكر المطلوبة، عبر علامه + لإضافة أعداد أو – لتخفيض العدد، ثم اضغط على الحصول على التذكرة.

قم بالموافقة على شروط حضور المهرجان، وذلك بالضغط على المربع في الصورة أدناه.

اطلع على الفعاليات المتاحة في الموعد.

في أسفل الصفحة، اضغط على الاستمرار.

أدخل البيانات التي تطلب منك.

استكمل إجراءات عملية دفع الرسوم وحجز التذاكر.

أبرز فعاليات مهرجان ام الامارات

تولت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مهمة الإشراف رسمياً على المهرجان لعاد 2022. حيث قامت بتنظيم فعاليات وأنشطة متعددة، من المقرر أن تمد لمدة 10 أيام وذلك على امتداد كورنيش أبوظبي. كما وزعت الفعاليات في الهواء الطلق على عدة فئات مختلفة من استكشاف وترفيه وتجارب ثقافية وأيضاً عروض موسيقية. هذا إلى جانب إتاحة منافذ للبيع بالتجزئة وأطعمة لذيذة وأعمال فنية رائعة. إضافة إلى مجموعة من حفلات المهرجان والتي ستتمثل في 6 مناطق أساسية، وهي منتزه التسلية، ومنطقة التشويق،عالم الإبداع وبستان التذوق، إلى جانب ساحة العروض وحي التسوق.

منتزه التسلية

اغتنم فرصة زيارة منتزه التسلية للاستمتاع بأروع الأوقات مع أطفالك وعائلتك. يمكنك أن تأخذ قسطاً من الراحة بعد انتهاء أطفالك من اللعب و تناول أشهى المأكولات مثل حلوى التاياكي اليابانية والبطاطس المقلية. وتتوفر خيارات رائعة في منتزه التسلية مثل:

مغامرات وشراء البالونات المضيئة.

عالم نيكلوديون.

ألعاب المهارات وجولات الكرنفال.

منطقة التشويق

منطقة التشويق في مهرجان أم الإمارات في ابوظبي تعتبر الموطن لعشاق المغامرات ونشاطات الممتلئة بالحركة والتشويق. تضم المنطقة الآتي:

المنزل المسكون.

ومساحة بيكسل هاوس الذي صمم للمراهقين.

الدخول إلى العالم الافتراضي في فيرسوس.

الاستمتاع برحلة جيب تراك.

الانضمام إلى طاقم آركايد هايست لمزاولة تجربة أكبر السرقات في العالم.

عالم الإبداع

في عالم الإبداع بـ مهرجان أم الإمارات في ابوظبي، تتمكن من التقاط أروع الصور وخوض تجارب لا مثيل لها في عالم أنيما الذي يحتوي على:

التجارب الضوئية.

وبيت المرح الرائعين.

وكذلك اكتشاف متحف يوزيوم.

إضافة إلى الاستمتاع باستعراض كنافة بيكري.

لهواة الرياضة، توجد مساحة للعب كرة السلة.

للتسوق، يوجد متجر ديوكس كابورد.

كما يمكنكم تناول طبق البرغر الشهي العالمي بمطعم ترافل برغر أو تذوق المأكولات الشهيرة في الشرق الأوسط من بار بيسكوتي.

بستان التذوق

إذا كنت من عشاق المأكولات الشهية فإن بستان التذوق بـ مهرجان ام الامارات هو مكانك الصحيح بلا ريب. حيث ستحظى بتناول مجموعة من ألذ المأكولات العالمية ضمن أجواء موسيقية رائعة. هنا يمكنك التقاط أروع صورًا تذكارية للأطباق المختلفة التي يتم تحضيرها مثل:

أطباق البرغر.

التشيز كيك.

الآيس كريم.

الدجاج المقلي والتاكو.

ساحة العروض

حفلات مهرجان ام الامارات تمتلئ بأروع العروض الغنائية والموسيقية التي سيحييها أشهر الفنانين العالميين والموسيقيين المحليين، ومن أبرزهم الفنان أمجد شاكر وفرقة حسني وبيج هاس وكذلك الفنان محمد سميح.

حي التسوق

يحوي مهرجان ام الامارات 2022 حي التسوق الذي يضم أكثر من 9 علامات تجارية مميزة في متاجر ومحلات فخمة مثل، مجوهرات مهاري وغود شيك وعبابات نبيلس وغيرها من المحال التي تحظى بإقبال شديد من الزوار .