تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 رتبة جندي وجندي أول وشروط التوظيف… أبشر للتوظيف

تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 ، أعلنت رسميا مديرية مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل. للنساء وذلك لرتبتين وهي جندي وجندي أول. وتعتبر مديرية مكافحة المخدرات هي المنظومة التابعة للإدارة العامة للقبول المركزي. وفيما يلي معرفة كل ما يخص وظائف مكافحة المخدرات 1444 من طريقة تسجيل أو شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات 1444. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فيجب متابعة تلك المقال التالي لمعرفة كل البيانات المطلوبة وبالخطوات طريقة التسجيل أيضا وشروط القبول وظائف مكافحة المخدرات 1444. فتابعوا معي التالي من خلال الأسطر المقبلة. تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 سوف يتم فتح الباب مكافحة المخدرات القبول والتسجيل 1444 نساء يوم السبت المقبل والموافق السابع عشر من ديسمبر 2022 وموافق هجريا بتاريخ. 1444/05/23 كما تنتهي عملية التسجيل يوم 1444/05/28هـ الموافق يوم الثاني والعشرين من ديسمبر 2022 المقبل. ومن خلال الأتي يتم معرفة كافة الخطوات للتسجيل. يجب أولا الدخول على jobs.sa منصة أبشر للتوظيف .

. كما يجب وضع أسم المستخدم وكلمة السر بشكل صحيح.

كذلك يتم النقر على القائمة وخيار الوظائف المتاحة.

سوف يتم ظهور نموذج به العديد من البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وباقي البيانات الشخصية ويجب ملئ هذه الحقول الفارغة والتأكد من صحة البيانات.

والآن يتم الضغط فوق تأكيد ثم إرسال حيث يظهر رقم الطلب يمكن الاحتفاظ حتى لمراجعة الطلب فيما بعد. شروط القبول وظائف مكافحة المخدرات 1444 يجب قبل البدء في عملية التسجيل وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 قراءة الشروط التالية جيدا. يجب على المتقدمة أن تكون حاملة لشهادة الثانوية العامة ويفضل للحاملين مؤهل أعلى من ذلك.

كما يجب أن تكون سعودية الجنسية ويتم استثناء من نشأت مع والدها خارج المملكة في خدمة المملكة.

كذلك حسنة السير والسلوك وليس عليها أي أحكام قضائية أو أي قواضي مخلة بالشرف أو الأمانة.

هوية وطنية سارية المفعول عند التقديم.

يجب أيضا أن لا تكون المتقدمة على ذمة عمل حكومي في الوقت الحالي أو في الماضي تحديدا التابعة للخدمة العسكرية.

يجب أن تكون متزوجة من سعودي.

كذلك يتم اجتياز جميع اختبارات وإجراءات الإدارة العامة للقبول المركزي .

. الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية يجب أن تعادل الشهادة داخل المملكة كما يجب التصديق عليها. والآن أعزائي لقد تعرفنا سويا اليوم كيفية تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444 إلكترونيا عبر منصة أبشر للتوظيف. كما عرفنا على شروط القبول على وظيفة جندي وجندي أول. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم كما نتمنى لكم الصحة والسلامة.

