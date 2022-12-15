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عمر شويل - جدة برنامج دعم المتعثرين واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تُساهم في تقديم يد العون للكثير من الأسر بالمملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثيرين في التعرف على شروط برنامج دعم المتعثرين إيجار لكي يتقدمون للحصول على هذا الدعم في ظل الظروف المعيشية العصبية التي تمر بهم، ولكي تتمكن من التعرف على تفاصيل أكثر حول هذا البرنامج لابد من قراءة مقالنا هذا.

شروط برنامج دعم المتعثرين إيجار

برنامج دعم المتعثرين حدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يتم سداد أجرة المسكن الخاص بهم في حال عدم قدرتهم على ذلك، ولكي يتم التسديد لابد من اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

ضرورة أن يكون المتقدم من ضمن الفئات المشمولة بالدعم.

يشترط أن يصدر قرار بحق المستأجر من قبل قاضي التنفيذ.

لابد أن يكون القرار الخاص بالدعم من قبل اللجنة المتواجدة في منطقة الشخص المستأجر.

يجب توثيق عقد الإيجار السكني في المنصة بصفة الشخص سند تنفيذي.

الفئات المشمولة ببرنامج دعم المتعثرين

هناك مجموعة من الفئات المشمولة بدعم المتعثرين حددتهم وزارة الإسكان السعودي وهما:

أسرة الشخص المتوفي.

أسرة الشخص المريض الغير قادر على العمل.

الذين يعانون من عدم قدرتهم المالية لتسديد الإيجار.

أسرة المحكوم عليه بالسجن لمدة طويلة.

التسجيل في برنامج دعم المتعثرين

يُمكنك التسجيل في برنامج دعم المتعثرين وذلك عن طريق الآتي:

الذهاب إلى رابط منصة إيجار.

النقر على خانة الدخول ثم أكتب البيانات المطلوبة.

بعد ذلك أنقر على الدخول ثم اختر منصة إيجار.

قد الطلب للحصول على دعم المتعثرين ثم أضف المعلومات الخاصة بالدعم.

بعد ذلك أنقر على خانة الإرسال.

طرق التواصل مع برنامج دعم المتعثرين

لكي تتمكن من التواصل مع البرنامج الخاص بالدعم في حال توافر الشروط السابق ذكرها لديك، فقد يواجهك أي مشكلة أو استفسار عن أي خدمة يُقدمها البرنامج ولكي تتمكن من التواصل مع البرنامج لابد من اتباع الطرق التالية: