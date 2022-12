نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط والأوراق المطلوبة في طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر Al Yousr السعودي دون الحاجه إلي كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشروط والأوراق المطلوبة في طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر Al Yousr السعودي دون الحاجه إلي كفيل - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

الشروط والأوراق المطلوبة في طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر Al Yousr السعودي دون الحاجه إلي كفيل، يضطر بعض الأشخاص المقيمين بالممكلة إلي طلب تمويل شخصي من أحدي البنوك الموجوده بأرجاء المملكة العربية السعودية، ولكن يتطلب هذا الأمر إلي موافقة الكفيل الخاص به، فشركة اليسر السعودية ألغت هذا الشرط في تقديم طلب التمويل لتسهل علي الجميع الحصول عليه دون عناء ووضعت بعض الشروط لأخذ التمويل. الشروط والأوراق المطلوبة في طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر Al Yousr السعودي دون الحاجه إلي كفيل تأسست الشركة عام تأسست 1990م، فهي تابعة لأحدي شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة للأجارة والتمويل، وأحتلت المركز الأول بين شركات الإجارة والتمويل على مستوى المملكة العربية السعودية، وهي تتندرجت وتصنف من أسرع 100 شركة نشؤا في المملكة خلال الأعوام الماضية، وحازت على العديد من الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية. المميزات التي تحملها شركة اليسر للإجارة والتمويل تهتم بتقديم وتنفيذ مختلف خدماتها المتنوعة والتي تتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية.

تتميز بكونها من الشركات الأولي والرائدة في مجال التمويل العقاري والبرامج الأخري التمويلية.

تهتم بقدر المستطاع أن توفير خدمات إستشارية تخص التمويل.

تهتم أيضا بعمل دراسة الوضع المالي المتعلق بالمشروع الخاص بالعميل لمساعدته في نجاح مشرعه.

هدفها الأول والأخير الذي تسعي أليه هو إرضاء جميع العملاء وتلبية كل ما يحتاجه.

توفير الخدمة الفورية التي ستصل إلى مختلف أنجاء المملكة العربية السعودية في أسرع وقت. شروط الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر تقدم شركة اليسر شروط تميزها عن أي مكان أخري يمكنكم الحصول منه على طلب تمويل شخصي وقد أوضعت بعض الشروط لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، فأليكم الشروط لطلب التمويل . يشترط أن يكون المستفيد الأجنبي الذي يريد الحصول على التمويل قد عمل في المملكة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كاملة.

كما يشترط تجهيز وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل البدء في طلب التمويل الشخصي لكي تسهل عليه كافة الأجراءات.

أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم للطلب أن يكون بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط عمر الشخص المتقدم من 22 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

ومن الممكن أن يكون ممتد لسن التقاعد في حالة كون المتقدم من العسكريين دون كفيل وبدون رسوم إدارية. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر أعلنت شركة اليسر عن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل فيجب كل عميل ومتقدم أستكمال كافة الطلبات لكي لا يتعطل طلبه. يتطلب من العميل تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر له.

مطلوب تقديم وأرفاق رقم الإقامة سارية المفعول بالنسبة للمقمين داخل المملكة.

مطلوب أرفاق خطاب مكتوب من جهة العمل يثبت قيمة الراتب الشهري.

مطلوب تقديم الهوية الوطنية الشخصية سارية المفعول بالنسبة للسعوديين.

كم رسوم استخراج تأشيرة سائق خاص بالسعودية