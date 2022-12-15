نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تفتح قرية زمان موسم الرياض 1444 2022 وأهم الفعاليات في المقال التالي
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متى تفتح قرية زمان، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في المملكة العربية السَّعُودِيَّةُ 1444، بدأت قرية زمان فعاليات أنشطتها المهرجانية المختلقة إعتباراً من يوم الخميس 2022/11/24 – 30 ربيع الثاني 1444، ليبرز الحدث التراثي الأكبر من نوعه بالمملكة، بعد نجاح المواسم الماضية، حيث يّحرص الناس بالتفاعل والإندماج مع فعاليات قرية زمان الرِّيَاض المتنوعة والتي تحاكي تاريخ عريق عرفته السعودية حقاً، والتي سوف تستقبلهم القرية بالدخول المجاني ولكن يشترط حجز تذاكر قرية زمان بشكل مسبق على الموقع الرسمي, موسم الرياض.
متى تفتح قرية زمان؟
أنطلقت بشكل رسمي ليبدء موسم قرية زمان بشكلها الجديد وفعالياتها المتنوعة التي تجسد حقبة الثمانينات، حيث رعت الهيئة العامة للترفيه إفتتاح أهم حدث تراثي وموقعه حي غرناطة بالعاصمة الرياض إعتبارا من 24 نوفمبر 2022، لتدور عجلة الزمان لتشارف علي إنتهاء الحدث من العام المقبل وتحديداً في 2023/01/2229- جمادى الآخرة 1444 ليكون بالتالي مدة قرية زمان 60 يوماً.
متى موعد فتح قرية زمان موسم الرياض
الموعد المقترح لإستقبال الزوار ضمن ساعات العمل اليومي، يكون من الرابعة مساء إلى الثانية عشر ليلاً،
ماهي فعاليات قرية زمان
- يلبي المعروض الحي من الفنون الشعبية.
- دكاكين متنوعة وأكلات تعكس ثقافة الشعب
- كشك يمنح هدايا تذكارية لجميع الزوار.
- مسرح يقدم عروضاً ورقصات شعبية
- العديد من الإستديوهات والبرامج القديمة مثل إستديو القناة الأولى، متحف الطيبين، إستديو سبيستون.
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