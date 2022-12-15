الكثير يعتقد أن البريد الإلكتروني مخصص فقط لإرسال واستقبال الرسائل النصية، ولكن هذه المعلومة خاطئة، حيث يمكن للأشخاص إرسال الصور والفيديوهات والملفات وغيرها، لذلك أصبح الكثير يستخدمون خدمة جيميل، وهي تابعة إلى شركة جوجل، ومن خلالها يمكن للمستخدمين إرسال الصور والفيديوهات والمستندات ولكن مع العلم أنه لا يتجاوز حجم الملف عن خمسة وعشرون ميجا بايت، ومن خلال مقالتنا اليوم سنتحدث عن كيفية إرسال فيديو عن طريق الإيميل Gmail.

كيفية إرسال فيديو عن طريق الإيميل Gmail

حتى تتمكن من إرسال الصور ومقاطع الفيديوهات إلى الأصدقاء أو شركة عليك عبر ايميل جيميل عليك إتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لـ Gmail الخاص بالبريد الإلكتروني لك.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، اضغط على زر “إنشاء”.

ستظهر لك العديد من الخيارات يمكنك الضغط على زر Google Drive.

ثم سيتم فتح جميع الملفات الخاصة بك على ذاكرة التخزين السحابي.

حدد الفيديو أو الصور أو المستندات التى تريد في إرسالها.

مع مراعاة تحديد طريقة إرسال الفيديو، مع العلم أنه يوجد هناك طريقتين في هيئة رابط درايف، وهي مشاركة أي ملف نريد بتلك الطريقة، حتى التي تم إنشاؤها من خلال خدمات Google، مثل المستندات وجداول البيانات، أو في صورة مرفق ولا يمكنك إرسال الملفات التي قمت بإنشائها من خلال Google بهذه الطريقة، وبعد أن تقوم بتحديد الملفات أو الفيديو الذي تريد اضغط على Insert لتكون قمت أتممت العملية بنجاح.

كيف أرسل ملف كبير بالايميل Outlook

إذا كنت تريد أن تقوم بإرسال ملف عن طريق ايميل Outlook، عليك إتباع هذه الخطوات: