كيفية إرسال فيديو عن طريق الإيميل

الكثير يعتقد أن البريد الإلكتروني مخصص فقط لإرسال واستقبال الرسائل النصية، ولكن هذه المعلومة خاطئة، حيث يمكن للأشخاص إرسال الصور والفيديوهات والملفات وغيرها، لذلك أصبح الكثير يستخدمون خدمة جيميل، وهي تابعة إلى شركة جوجل، ومن خلالها يمكن للمستخدمين إرسال الصور والفيديوهات والمستندات ولكن مع العلم أنه لا يتجاوز حجم الملف عن خمسة وعشرون ميجا بايت، ومن خلال مقالتنا اليوم سنتحدث عن كيفية إرسال فيديو عن طريق الإيميل Gmail. كيفية إرسال فيديو عن طريق الإيميل Gmail حتى تتمكن من إرسال الصور ومقاطع الفيديوهات إلى الأصدقاء أو شركة عليك عبر ايميل جيميل عليك إتباع الخطوات التالية: الانتقال إلى الموقع الرسمي لـ Gmail الخاص بالبريد الإلكتروني لك.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، اضغط على زر “إنشاء”.

ستظهر لك العديد من الخيارات يمكنك الضغط على زر Google Drive.

ثم سيتم فتح جميع الملفات الخاصة بك على ذاكرة التخزين السحابي.

حدد الفيديو أو الصور أو المستندات التى تريد في إرسالها. مع مراعاة تحديد طريقة إرسال الفيديو، مع العلم أنه يوجد هناك طريقتين في هيئة رابط درايف، وهي مشاركة أي ملف نريد بتلك الطريقة، حتى التي تم إنشاؤها من خلال خدمات Google، مثل المستندات وجداول البيانات، أو في صورة مرفق ولا يمكنك إرسال الملفات التي قمت بإنشائها من خلال Google بهذه الطريقة، وبعد أن تقوم بتحديد الملفات أو الفيديو الذي تريد اضغط على Insert لتكون قمت أتممت العملية بنجاح. كيف أرسل ملف كبير بالايميل Outlook إذا كنت تريد أن تقوم بإرسال ملف عن طريق ايميل Outlook، عليك إتباع هذه الخطوات: عليك أولاً إنشاء رسالة جديدة من خلال الضغط على ملف> تقديم> جديد> رسالة بريدية.

من خلال نافذة الرسالة اضغط على “إرفاق ملف” الموجودة في علامة التبويب “إدراج”.

ثم ستظهر “إدراج ملف”، عليك تحديد المجلد الذي تريد إرفاقه.

حدد جميع الملفات.

ثم اضغط على “إدراج”.

وهنا يتم إدراج كافة الملفات في إنشاء رسالة الايميل كمرفقات.

وبذلك تكون قد قمت بإرسال ملفات عن طريق الإيميل Outlook بنجاح.

