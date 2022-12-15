نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤.. آلية إصدار الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم والتدريب تويتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤ ، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بداية من يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر 2022، وتستمر اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ومن خلال ما نسعى لتقديمه، سنوفر لكم رابط موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤، وطريقة الاستعلام عن نتيجة اختبار الرخصة المهنية 2022 ، وذلك بعد أن يتم تفعيل الرابط الخاص بالنتائج.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ، بدأت مراكز الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في استقبال كافة المتقدمين بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية يوم أمس السبت 13-11، المراكز التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومعروف أن اجتياز اختبار الرخصة المهنية هو أحد أهم المتطلبات للحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية. كما أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستعمل على تزويد الجهات التي لها علاقة بالنتائج وذلك بعد إصدار الرخصة المهنية بشكل إلكتروني، كما سيتم إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية 1444 عبر رسالة إلى رقم جوال المتقدمين.

وجدير بالكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أوضحت خطوات الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، والتي تتمثل في جزأين أساسيين وهما الاختبار التربوي، والذي يُشارك فيه جميع المعلمين والمعلمات، أما عن الجزء الثاني للحصول على الرخصة المهنية في المملكة السعودي هو الذي يتضمن اختبارات تخصصية، حيث يتكون عدد التخصصات المعتمدة ثمانية وثلاثون تخصصاً.

نتيجة الرخصة المهنية 1444 خطوات الاستعلام

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 والتي تتمثل في:

موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444

وفي ذات السياق، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الوظائف التعليمية التي تتمثل في ( المعلم الموهوب، قائد المدرسة، أمين مصادر التعلم، فإنها لا تلزم الحصول على رخصة مهنية لمزاولتها، كما أن الاختبارات التي تخص هذه الوظائف تكون متاحه اختيارياً وليست إجبارية بهدف إثبات الكفاءة.

ونقلاً عن موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب ، فيما يخص إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤، فقد أكدت أنه بعد انتهاء اختبار الرخصة المهنية سيتم العمل على تصحيح كافة الإجابات وذلك من خلال المصحح الآلي، ومن ثم سيتم مراجعة كافة المعلومات ويتم تصحيحها أيضاً بكل دقة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم بعد ذلك سيتم إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يزداد البحث عبر المحرك الشهير “جوجل” من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات خلال تلك الفترة راغبين في الوصول إلى رابط موقع نتائج الرخصة المهنية 1444 ، وذلك بعد إجراء اختبار الرخصة المهنية من أجل الحصول عليها ومزاولة مهنة التدريس في جميع المدارس والجامعات داخل المملكة العربية السعودية، وتُشير عمليات البحث هذه إلى اقتراب إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، وقد وضعنا لكم بعاليه الرابط المخصص من هيئة تقويم التعليم والتدريب من أجل استخراج نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، يُمكنكم تسجيل الدخول والإطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن.

والجدير بالذكر أن الفئات المستهدفة التي تستهدفها الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية هم المعلمين والمعلمات من هم على رأس عملهم، وكذلك تستهدف الرخصة المهنية جميع الراغبين في مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية في القطاع العام والقطاع الخاص،هذا وسوف نكون قريبين من الحدث لحظة بلحظة، فمن المتوقع أن يتم إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية 2022 للمعلمين والمعلمات عما قريب.

نتائج الرخصة المهنية ١٤٤٤

أكدت مصادر مطلعة وقريبة، أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد بدأت في عمليات التدقيق والمراجعة لكافة الأوراق التي تخص اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وسيتم الإعلان قريباً عن موعد إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 ، حيث سيتمكن الجميع من معرفة النتيجة من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الإنترنت، وستقوم الهيئة بتوضيح الرابط المخصص لذلك حسابها الرسمي على تويتر قريباً.