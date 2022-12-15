نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على تمويل حكومي سريع منصة سلفة 5000 ريال بدون فوائد بالشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت منصة سلفة الإلكترونية السعودية من أهم المنصات المتقدمة حديثة التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية لتقديمها الدعم اللازم للمواطن السعودي، حيث إنها توفر للمواطنين المقيمين في المملكة تمويل شخصي سريع دون فوائد ضخمة وعائدات تنافسية ولها هامش ربحي ضئيل جداً، كما توفر تمويل يصل حتى 5000 ريال سعودي، وتساعد المواطن السعودي على تحسين مستوى حياتهم وتلبية احتياجات كل أسرة، وفي السطور الآتية سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الهامة التي تدور حول ذلك، أيضاً المزايا التي يمكن الحصول عليها في تمويل سلفة والشروط الواجب توافرها لدى المتقدم والخطوات المتبعة.

مزايا تمويل سريع منصة سلفة 1444

توفر المنصة تمويل شخصي للمواطن بالعديد من الفوائد التي لا تحتسب على إنها فائدة من ضئالة حجمها التي تعود بالنفع على المواطنين السعوديين وهي على النحو الآتي:-

إن ذلك التمويل فوري وسريع من المنصة.

يتميز تمويل منصة سلفة بحد أدنى لمعدل الفائدة وحد أدنى من العائد.

يخضع الدعم والمساعدة المالية من التمويل المقدمة تحت جميع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها بأي شكل.

شروط الحصول على تمويل سريع من سلفة

وضعت منصة سلفة بعض الشروط الواجب توافرها لدى المواطن السعودي والمقيم في المملكة لحصوله على تمويل فوري وسريع وذو فائدة ضئيلة لا تحتسب من هوامش الربحية العالية التي تضعها منصات الدعم المالي للمواطن وتلك الشروط التالية:-

كون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية.

عمر المتقدم على التمويل الشخصي لا يقل عن 23 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال.

أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

ضرورة وجود المتقدم على رأس عمل في القطاع الحكومي لفترة لا تقل عن 3 أشهر، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر.

تمويل حكومي من سلفة دون فوائد

منصة سلفة هي أول منصة في المملكة العربية السعودية الحاصلة على تصريح من البنك المركزي السعودية رقم 63/ أ ش / 202203، والتي تقوم بأعمال التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين، كما تستعين في إتمام معاملاتها باستخدام التقنية المالية بأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لغة تعلم الآلة لتسعير الائتمان، وعملية التمويل للأفراد.

خطوات الحصول على تمويل سريع 5000 ريال من سلفة

يجب على المواطن المتقدم للحصول على تمويل سريع من منصة سلفة 5000 ريال من اتباع الخطوات الآتية: