فرنسا تتعهد بتقديم 530 مليون يورو لإعمار البنية التحتية فى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، الأربعاء، أن بلاده ستتلقى أكثر من 530 مليون يورو من باريس لإعمار البنية التحتية وتطوير المجال الرقمي.

وكتب شميجال أمس الأربعاء على تيليجرام: "لدينا اتفاقيات عديدة بمبالغ تزيد عن 530 مليون يورو، لتطوير المجال الرقمي والإعمار السريع للبنية التحتية"، مؤكدا أن الحكومة الأوكرانية تمكنت من الحصول على ما مجموعه 1.5 مليار يورو خلال زيارة لفرنسا. وناقش الطرفان قضايا تأمين الأعمال التجارية من مخاطر الحرب، وتوريد أنظمة دفاع جوي فرنسية لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الأربعاء، إن المشاركين في مؤتمر ضمان الدعم المالي لأوكرانيا الذي عقد الثلاثاء في باريس برئاسة ماكرون تمكنوا من جمع قرابة مليار يورو لكييف.