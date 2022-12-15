محلل سياسى: لا بوادر لحل الأزمة الاقتصادية البريطانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": الجميع فى نفق واحد سواء الحكومة أو المؤسسات الاجتماعية والنقابات وقطاعات كبيرة من عالم الأعمال فى المملكة المتحدة، وهناك حالة كبيرة من الانسداد، فالسبب فى هذا الانسداد أن الحكومة هى ثالث حكومة تتشكل على خلفية الأزمة الاقتصادية، وجميع الحكومات تصطدم بأزمة نمو وتضخم عميقة من جونسون إلى تراس إلى سوناك.

وتابع: "الحكومات كلها عجزت حتى الآن على التصدى لهذه المشكلة، والحكومة تفكر فقط فى كيفية محاربة التضخم وتعديل ميزان المدفوعات فى ميزانية الدولة، وهى بذلك تغفل كل حقوق العمال والمطالب الاجتماعية، وكل هذا يواجه آثارا سيئة لهذا التضخم على القطاعات العمالية، ومن هنا فكل طرف يفكر لمصلحته الخاصة".

واستطرد:"الحكومة عاجزة وهى لا تملك المال، وهناك عجز كبير فى الموازنة وتقصير فى النمو، والنمو فى الاقتصاد البريطانى سلبى حتى الآن، ولا يتوقع له أن يتجاوز ذلك قريبا، والبعض وصفه بأنه الاقتصاد الأسوأ فى أوروبا على الإطلاق".