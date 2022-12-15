برى: حادث مقتل جندى اليونيفيل لن يعكر صفو العلاقة التاريخية مع أيرلندا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن الحادث العابر الذى أدى لمقتل جندى بالكتيبة الأيرلندية بقوة الأمم المتحدة المؤقتة بالجنوب اللبنانى "اليونيفيل" لن يعكر صفو العلاقة التاريخية والعميقة بين اللبنانيين بشكل عام وأبناء الجنوب بشكل خاص مع الكتيبة الأيرلندية والتى تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من الصداقة والتعاون لمصلحة الأمن والاستقرار فى المنطقة.





جاء ذلك فى رسالة تعزية بعث بها برى اليوم لنظيره رئيس مجلس النواب فى جمهورية أيرلندا شون أو فرجيل، عبر فيها عن بالغ الأسى والحزن الشديدين لوفاة أحد جنود كتيبة أيرلندا العاملة فى إطار قوات الطوارئ الدولية العاملة فى جنوب لبنان، وجرح ثلاثة آخرين فى حادث مؤسف ومستنكر بكل المقاييس. وتقدم برى باسمه وباسم المجلس النيابى والشعب اللبنانى لنظيره الأيرلندى وللشعب الأيرلندى ولأسرة الجندى الراحل ورفاقه بأحر التعازى. كما أجرى رئيس مجلس النواب نبيه برى، اتصالا هاتفياً بقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لاثارو، قدم فيه التعزية لقيادة اليونيفيل وللكتيبة الأيرلندية قيادة وضباطاً وأفراداً بوفاة أحد جنود اليونيفيل فجر اليوم متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

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