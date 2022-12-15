«زيلينسكي» يطالب بدعم الاتحاد الأوروبي لقطاعي الغاز والكهرباء في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي بتقديم مزيد من الدعم للبلاد، حسبما نقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، عن اجتماع الاتحاد اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وقال زيلينسكي، إن بلاده في أمس الحاجة لتعزيز قطاعي الغاز والكهرباء، كما يدعو إلى مزيد من التقارب بين الاتحاد وأوكرانيا.

وأفاد، بأن أوكرانيا تحتاج إلى المساعدة للحصول على حوالي ملياري متر مكعب من الغاز؛ لسد العجز الناتج عن عدوان موسكو عليها، مستهدفة مصادرها من الطاقة.

وأضاف أن البلاد تأمل أيضًا تزويد قطاع الكهرباء بإمدادات من الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 800 مليون يورو.

أشار إلى أن البرلمان الأوكراني قد صادق هذا الأسبوع على ثلاثة قوانين للتكامل مع الاتحاد الأوروبي، في مختلف الأصعدة.