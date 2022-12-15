العالم اليوم - ماذا يعني حصول أوكرانيا على منظومة "باتريوت"؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا يعني حصول أوكرانيا على منظومة "باتريوت"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - مع استعداد الإدارة الأميركية لتزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ "باتريوت"، يجدد المسؤولون الروسيون رفضهم لهذه الخطوة، محذرين من عواقبها على الحرب الدائرة منذ عدة أشهر.

وكشفت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة، بعد طول تردد، أصبحت مستعدة لتلبية طلب أوكرانيا تزويدها بمنظومة صواريخ باتريوت.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الموافقة النهائية على هذا التسليح النوعي يمكن أن يتمّ الإعلان عنها اعتبارا من هذا الأسبوع، حالما يصادق عليها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ويرسلها إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر النهائي.

في المقابل، حذرت روسيا من أن جميع الأسلحة الغربية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا تعد أهدافا مشروعة لها. كما صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن، بأن نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" من قبل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، "إذا حدث ذلك، فسيكون خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوّي حديثة لتمكينها من التصدي للضربات الروسية المكثفة.

ماذا يعني لروسيا حصول أوكرانيا على منظومة "باتريوت"؟

نقل موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي عن محللين معسكريين قولهم إن: