للمرة العاشرة لبنان يفشل في انتخاب رئيس

للمرة العاشرة لبنان يفشل في انتخاب رئيسفشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، وللمرة العاشرة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس العماد ميشال عون.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الجلسة العاشر كانت كسابقاتها حيث لم يتم التوصل فيها إلى نتيجة.

وبلغ عدد المصوتين 109، وكانت نتيجة فرز الأصوات 38 صوتا لميشال معوض، 37 ورقة بيضاء، الميثاق تسع، عصام خليفة ثمان، لبنان الجديد ست، صلاح حنين اثنتين، زياد بارود اثنتين، التوافق اثنتين، وأوراق مُلغاة وتسميات مختلفة.

وبعد انتهاء الجلسة لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا للجلسة المقبلة.