العالم اليوم - وفق التوقعات.. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة نصف نقطة مئوية

انتم الان تتابعون خبر وفق التوقعات.. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة نصف نقطة مئوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الفائدة بشكل أوسع في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت الفائدة الرئيسية إلى 2.5 بالمئة، كما ارتفعت الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة.

تحرك المركزي الأوروبي، اليوم، يعتبر تخفيفا لوتيرة رفع الفائدة، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس، مرتين، في أكتوبر وسبتمبر، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

وفي نفس السياق، كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أعلن الأربعاء عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وكذلك الحال بالنسبة لبنك إنجلترا الذي رفع الفائدة اليوم بنفس المقدار.

وكان معدل التضخم بمنطقة اليورو في نوفمبر الماضي، قد تراجع للمرة الأولى في عام ونصف، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته، وهو ما سهم في تقليل الضغوط على المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد تراجعت إلى 10 بالمئة في شهر نوفمبر، وذلك بعد أن سجلت مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة.

وقال المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام القادم من 0.9 إلى 0.5 بالمئة، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1.9 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.

كما توقع المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 6.3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في عام 2024 و2.3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت.