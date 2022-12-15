موسكو: جميع أسلحة الغرب فى أوكرانيا أهداف شرعية

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤولون فى الإدارة الأمريكية، قد أعلنوا أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أصبحت مستعدة لتلبية طلب كييف لتزويد الجيش الأوكرانى ببطارية صواريخ "باتريوت".

جاء ذلك بعدما دعا الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوى حديثة من أجل التصدى للضربات الروسية المكثّفة، التى ارتفعت وتيرتها منذ أكتوبر الماضى بقصفها للبنية التحتية لشبكة الطاقة فى أوكرانيا.