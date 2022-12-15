بوتين: اقتصادنا يمضى قدما رغم العقوبات.. وحجم صادراتنا ارتفع بنحو 42 %

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس الروسى بالقول، ما زلنا أكبر موردى المنتجات الزراعية، كما نعمل على عدة مسارات لدعم الاقتصاد الروسى.
كما أكد أن حجم الصادرات الروسية ارتفع بنحو 42 %، وفقا للقناة الإخبارية.
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