بوتين: اقتصادنا يمضى قدما رغم العقوبات.. وحجم صادراتنا ارتفع بنحو 42 %

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس الروسى بالقول، ما زلنا أكبر موردى المنتجات الزراعية، كما نعمل على عدة مسارات لدعم الاقتصاد الروسى.

كما أكد أن حجم الصادرات الروسية ارتفع بنحو 42 %، وفقا للقناة الإخبارية.