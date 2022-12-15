العالم اليوم - وزير البترول: مصر تكتشف حقلا كبيرا للغاز في البحر المتوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الخميس عن كشف كبير للغاز في حقل النرجس بالبحر المتوسط.

وأضاف الوزير أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجم الاحتياطيات. وتعمل مصر على التوسع في إنتاج الغاز وتصديره مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية.

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