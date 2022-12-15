انقطاع الكهرباء بشكل كامل فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤول أوكرانى، قد أعلن أن روسيا شنت اليوم الخميس، قصفا وسط مدينة خيرسون أسفر عن مقتل شخصين.
وقال كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس عبر تليجرام، إن الإثنين قتلا على بعد حوالى 100 متر من مبنى إدارة المنطقة الذى تعرض للقصف.
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