جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة، مشيرة إلى أن تفاصيل وسبب مقتل الجندى غامضة.
من جانبها، قالت قوات "اليونيفيل" إنها لم تحدد هوية مهاجمى القافلة بجنوب لبنان، مشيرة إلى أنها والجيش اللبنانى يحققان فى حادث مقتل الجندى.
كما أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أسفه للحادث الذى تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام "اليونيفيل"، معربًا عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية متمنيًا الشفاء للجرحى منهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جندى أيرلندى من قوات حفظ السلام بـ لبنان.. وميقاتى يعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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