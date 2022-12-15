مقتل جندى أيرلندى من قوات حفظ السلام بـ لبنان.. وميقاتى يعلق

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة، مشيرة إلى أن تفاصيل وسبب مقتل الجندى غامضة.

من جانبها، قالت قوات "اليونيفيل" إنها لم تحدد هوية مهاجمى القافلة بجنوب لبنان، مشيرة إلى أنها والجيش اللبنانى يحققان فى حادث مقتل الجندى.

كما أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أسفه للحادث الذى تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام "اليونيفيل"، معربًا عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية متمنيًا الشفاء للجرحى منهم.