شركة الطاقة الأوكرانية: نواجه عجزا شديدا فى الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا لإجبار بلاده على الدخول فى مفاوضات.
يشار إلى أن الصواريخ الروسية والهجمات بالطائرات بدون طيار أدت إلى تعطيل ما يقرب من نصف نظام الطاقة الأوكرانى، ومنذ 10 أكتوبر الماضى، شنت القوات الروسية هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا.
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