العدو يعتقل 17 فلسطينياً من الخليل
اعتقلت قوات العدو الصهيوني، اليوم الخميس، 17 موطناً فلسطينياً بينهم فتية من بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، القول: إن قوات العدو داهمت بلدة بيت أُمّر واعتقلت 16 مواطناً، ومن مدينة الخليل اعتقلت مواطن، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
وأضافت المصادر: إن قوات العدو اعتدت على الأسير المحرر حاتم أحمد صبارنة خلال اعتقال نجله في بلدة بيت أمر، ما أدى إلى كسر في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفجر جنود العدو الصهيوني أبواب بعض المنازل، وأتلفوا أثاثها، واستولوا على ملابس وصور شهداء في عدد من المنازل التي تمت مداهمتها.
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