انطلاق أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة الملك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:05 مساءً - دوت الخليج :- انطلقت أعمال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي يشارك بها جلالة الملك عبد الله الثاني، الجمعة.

وقد وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، وكان في استقباله سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وكان جلالة الملك قد غادر أرض الوطن، الجمعة، في زيارة إلى الرياض؛ تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها المملكة.

ويترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة، الذي يضم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

وقدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة، موقف الصين في سعيها نحو الوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال، إنه يتم السعي لتعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة مع الصين.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن علاقة الصين مع الدول العربية متجذرة منذ طريق الحرير القديم.

وأضاف أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.

وأشار إلى وجوب زيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية.

وقال الرئيس الصيني، إنه يجب "مواجهة الإسلاموفوبيا، ومكافحة التطرف".