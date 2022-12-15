أردوغان: نسعى لتأسيس آلية مع روسيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - نقلت محطة إخبارية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الخميس، إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.

وذكرت خبر ترك نقلا عن أردوغان أنه قال للصحفيين بعد زيارة لتركمانستان إنه عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.

ونقلت خبر ترك عنه قوله “أولا أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه”.