انطلاق الاقتراع فى الخارج لانتخاب أعضاء مجلس نواب تونس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فى بيان لها أن عمليات الاقتراع انطلقت بالنسبة للتونسيين بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأضافت البيان أن الهيئة تتابع مع مسؤولى الانتخابات بالخارج سير عملية الاقتراع لحظة بلحظة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع يومى 16 و17 ديسمبر الجارى.